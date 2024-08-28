Захарова предупредила об опасной черте на Ближнем Востоке

Ближний Восток достиг критической точки, что может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, вплоть до масштабной войны. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США перебросили войска на Ближний Восток и готовятся к любым неожиданным ситуациям.

Комментируя эти сообщения, Захарова отметила, что «коренные причины нынешней опасной эскалации на Ближнем Востоке связаны с неурегулированностью палестино-израильского конфликта и неспособностью международного сообщества остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа».

Это привело к значительному ухудшению военно-политической обстановки в регионе, особенно в израильско-ливанском приграничье, на оккупированных Голанских высотах, а также в акваториях Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, добавила она.

Захарова также отметила, что «противостояние между Израилем и Ираном вышло на новый уровень».

«Ближний Восток подошел к опасной черте, что чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны», — резюмировала дипломат.

Два дня назад Захарова, комментируя атаку ливанского шиитского движения «Хезболла» по военным объектам еврейского государств, заявила, что Москва призывает Израиль и Ливан к максимальной сдержанности.

Ранее осколки ракеты ПВО «Железный купол» попали в катер ЦАХАЛ.