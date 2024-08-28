Совет МАГАТЭ обсудит ситуацию на Курской и Запорожской АЭС

Совет управляющих МАГАТЭ 9 сентября обсудит ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Об этом заявил постпред РФ и при международных организациях в Вене Михаил Ульянов газете «Коммерсантъ».

Дипломат рассказал, что российская сторона пока не планирует созывать внеочередную сессию Совета для обсуждения атак Украины на Курскую АЭС, но, по его словам, все может измениться в зависимости от развития событий.

«В любом случае ситуацию на Курской и Запорожской АЭС будем обсуждать на очередной сессии Совета 9 сентября»,— сказал Ульянов.

По его словам, в настоящее время западные страны снисходительно относятся к любым фактам украинских нападений на ядерные объекты и пытаются уйти от того, чтобы всерьез заняться этим вопросом.

27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС, куда его пригласил президент РФ Владимир Путин. Гросси заявил, что его приезд на АЭС связан с близостью боевых действий, а также с опасностью ядерного инцидента на объекте.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что атаки на АЭС являются неприемлемыми.