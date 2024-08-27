Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Польши оценили действия Трампа по Украине в случае его прихода к власти

Сикорский: действия Трампа по Украине в случае прихода к власти непредсказуемы

close
100%
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что действия Дональда Трампа в отношении Украины в случае его прихода к власти в США непредсказуемы. Об этом сообщает телеканал TVN.

Сикорский напомнил, что Трамп наложил санкции на «Северный поток», а также дал согласие на отправку первых противотанковых ракет на Украину еще перед началом конфликта с российской стороной.

При этом он отметил, что Камала Харрис в отличие от  Трампа  прямо обещала поддерживать Украину.

До этого Трамп заявил, что на американских оружейных складах из-за поставок союзникам не осталось боеприпасов.

Накануне в США заявили, что Трамп может пойти на контакт с российским лидером Владимиром Путиным для поиска выхода из украинского кризиса. Стороны могут провести разговор по телефону с целью разрешения конфликта.

13 августа Трамп в интервью предпринимателю и мультимиллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта. Одновременно с этим он заявил о мощи российской армии.

Ранее Трамп пообещал сразу после победы организовать переговоры Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами