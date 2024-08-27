Постпред РФ в Вене прокомментировал заявление Гросси о недопустимости атак на АЭС

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о недопустимости атак на АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Ульянова, заявление Гросси является ясным сигналом, который предназначен, прежде всего, для украинской стороны.

До этого Гросси после посещения Курской атомной электростанции (АЭС) заявил, что атаки на любые АЭС являются неприемлемыми.

27 августа глава МАГАТЭ заявил, что его приезд на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий, а также с опасностью ядерного инцидента на объекте. Гросси пообещал проанализировать с российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент в Курской области.

Во вторник Гросси сказал, что представители МАГАТЭ присутствуют на всех атомных электростанциях Украины и не видят утечек материалов для изготовления «грязной бомбы».

До этого гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о договоренности с Гросси о немедленной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии в отношении Курской и Запорожской АЭС.

Ранее Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС.