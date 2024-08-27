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Российский политик заявил о разработке США генетической версии биологического оружия

Политик Стариков: США собирают биоматериал для борьбы с русскими и китайцами

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Global Look Press

Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова о том, что до специальной военной операции (СВО) США вывезли 16 тысяч биологических проб с Украины для создания агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона.

Стариков считает, что США разрабатывают генетическую версию биологического оружия для применения против россиян и китайцев.

«Разработка оружия, которая бы поражала определенную расу, возраст или даже пол идет уже очень давно. Поскольку врагом Соединенные Штаты назначили себе русских и китайцев, то они собирают биоматериалы русских, которые проживают на территории государства, называемого Украина», — сказал он.

По словам политика, сбор биоматериала китайцев происходит на Тайване.

27 августа Кириллов рассказал о том, как США и их союзники до начала СВО вывезли с территории Украины более 16 тысяч биоматериалов граждан России, Украины и других государств постсоветского пространства. По его словам, образцы крови и тканей перевозились напрямую в лаборатории, связанные с Пентагоном. В дальнейшем полученные материалы применялись в военно-биологических исследованиях, добавил военный.

Ранее Кириллов заявил, что Молдавия помогает США вывозить биоматериалы с Украины.

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