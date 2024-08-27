Павел Дуров не обращался за помощью в посольство РФ во Франции

Арестованный Павел Дуров и его адвокаты не обращались за помощью в посольство России во Франции. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«В посольство обращений о какой-либо конкретной помощи от П.В.Дурова и его представителей не поступало», — сказали в посольстве.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее в МИД РФ обвинили Францию в уничтожении свободы слова из-за дела Дурова.