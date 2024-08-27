Нарышкин заявил о продолжающемся обмене информацией между СВР и ЦРУ

Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поддерживают обмен информацией. Об этом заявил ТАСС директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, официальные представители разведывательных служб двух стран работают и в Москве, и в Вашингтоне.

«Идет хоть скромный, но обмен информацией. Такой контакт существует и поддерживается. И это хорошо», — отметил Нарышкин.

22 июня Нарышкин заявил, что принципиальное отличие СВР и ЦРУ заключается в том, что американское ведомство является разведывательной организацией не в полном смысле, поскольку оно создавалось «для проведения тайных операций», в том числе в других странах. По его словам, ЦРУ подчас поддерживало жесткие политические режимы, а порой и «откровенных террористов».

В мае Нарышкин сообщал, что СВР не прерывает контакты со спецслужбами из недружественных стран для решения особо острых вопросов.

До этого Нарышкин говорил, что он придерживается договоренности с директором ЦРУ Уильямом Бернсом не допускать утечек об их личных беседах.

Ранее в США сообщили о создании секретных военных баз ЦРУ на территории Украины.