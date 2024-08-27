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Зеленский объяснил, зачем Киев приглашает Москву на второй «саммит мира»

Зеленский: саммит мира может потерять часть стран из-за отсутствия Москвы

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приглашает Москву принять участие во втором «саммите мира», так как в случае ее отсутствия часть государств может отказаться от посещения мероприятия. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

«Если РФ захочет присутствовать на втором мирном саммите, она может присутствовать. Потому что из-за этого мы можем потерять часть стран», — сказал Зеленский.

До этого Зеленский заявил, что у него есть «план победы», который будет передан США.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что если западные страны заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, то для этого необходимо сесть за стол переговоров и общаться по-честному, без «формул Зеленского».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе форума с участием руководства страны заявил, что Киев хотел бы провести следующий «саммит мира» в одной из стран глобального Юга.

Ранее Зеленский пригрозил России.

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