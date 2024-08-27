Зеленский вновь заговорил о необходимости переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о том, что конфликт на Украине рано или поздно завершится с помощью переговоров. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой доступна на канале офиса президента страны в YouTube.

«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал Зеленский.

Перед этим 27 августа Зеленский заявил о наличии у Украины «плана победы», который будет показан США. По словам украинского лидера, нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого плана.

Вторая часть подразумевает фиксацию «стратегического места Украины в безопасной инфраструктуре мира», третья должна содержать «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая станет «экономической».

Для реализации плана, по словам Зеленского, необходимо одобрение президента США, который должен «кое-что дать» Киеву для успеха. О чем именно речь, президент Украины не сообщил.

Ранее на Украине рассказали, где хотят провести следующий «саммит мира».