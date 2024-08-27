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Немецкий эксперт предупредил о серьезных последствиях для ЕС после ареста Дурова

Политолог Рар: арест Дурова укрепит правые силы в Европе

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Global Look Press

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции может привести к негативным последствиям как для Парижа, так и для всей Европы. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. По его словам, стоит ожидать обвинений в адрес французских властей и Брюсселя из-за нарушений прав человека и свободы слова.

«На Западе задержание Павла Дурова восприняли с большой тревогой. Основатель Telegram может стать своего рода вторым Джулианом Ассанжем, а это попортит престиж как [президента Франции] Эммануэля Макрона, так и французских властей в целом, а также укрепит правые силы во Франции и Европе», — отметил эксперт.

Он допустил, что дело может закончиться «сговором» между Францией и основателем Telegram.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Позднее американский бизнесмен Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить причины ареста Дурова. По мнению предпринимателя, «мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей».

Ранее стало известно, что Макрон является активным пользователем Telegram.

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