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Ермак заявил, что Украина вмешивалась в американские выборы

Глава ОП Украины Ермак рассказал о вмешательстве Киева в выборы президента США

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Global Look Press

Украина пыталась вмешаться в ход выборов президента Соединенных Штатов. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире украинского телемарафона.

Он заявил, что украинские власти активно взаимодействуют с предвыборными штабами вице-президента США Камалы Харрис и экс-президента Америки Дональда Трампа.

«Но в отличие от того, как, к сожалению, было в прошлые годы, мы не вмешиваемся сейчас», — сказал он.

25 августа кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что президентские выборы 2024 года пройдут законно и без серьезных нарушений.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

В опросе общественного мнения, устроенном предпринимателем Илоном Маском, Дональд Трамп значительно опередил свою соперницу Камалу Харрис.

Ранее в США рассказали, кто заставил Байдена сняться с выборов.

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Выборы в США — 2024
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