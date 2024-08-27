Адвокат назвал бесперспективными обвинения, предъявленные Дурову во Франции

Обвинения, предъявленные основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову во Франции не имеют никакой перспективы, поскольку абсурдны. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена. В качестве примера он привел ситуацию, при которой арестовали бы создателей денег, за то, что их изобретением пользуются торговцы оружием и наркотиками.

«Павел неоднократно говорил, что прежде всего исходит из того, что мы все свободны и вправе выражать свои мысли. А уж если кто-то использует это для нарушения закона, то для этого есть правоохранительные органы», — сказал юрист.

Он добавил, что если власти Франции не могут регулировать опасные Telegram-каналы, они вправе принять закон, запрещающий данный мессенджер.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. Миллиардер прибыл во Францию из Азербайджана. Основная претензия властей республики к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Бизнесмену могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее эксперты раскрыли, что будет с переписками в Telegram после ареста Дурова.