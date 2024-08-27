Политолог объяснил, каким образом США замешаны в аресте Дурова

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали во Франции по указке США. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков. По его словам, задержание бизнесмена — акт запугивания и давления на неподконтрольные платформы.

«Что касается США, они действуют через своих союзников, поскольку это удобно — Европа для них «своя» территория, согласно их представлениям о победе в холодной войне. Их союзники должны выполнять поручения США», — отметил политолог.

В современном мире, согласно убеждениям американского истеблишмента, не может существовать мессенджера, недоступного для контроля со стороны США и их союзников, заключил эксперт.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Ранее в России оценили, сможет ли Telegram существовать без Дурова.