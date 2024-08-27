В МИД России назвали здравой идею Китая по договору о неприменении ядерного оружия

В идее КНР заключить договор между ядерными странами о неприменении ядерного оружия первыми есть здравые зерна. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения. И считаем, что в их идее есть здравые зерна», — сказал Рябков.

Идея неприменения ядерного оружия первым означает, что государство не будет использовать такие вооружения, до тех пор пока само не подвергнется ядерному нападению. Китай впервые выдвинул предложение о заключении такого договора в 1994 году на Генассамблее ООН.

Тем временем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил о давлении на договор о нераспространении ядерного оружия. По его словам, такого давления не было с момента окончания холодной войны, поскольку ведущие мировые державы открыто обсуждают, стоит ли разрабатывать атомное оружие,

Договор подписан в Нью-Йорке в 1968 году. Он устанавливает, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года (то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай). Страна, обладающая ядерным оружием, обязуется не передавать его и не использовать против государств, не располагающих таким оружием.

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