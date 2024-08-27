Путин рассказал Моди о деструктивной линии Киева

Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и в ходе беседы дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также российский лидер изложил ключевые подходы РФ в «отношении путей разрешения» украинского конфликта.

В свою очередь Моди рассказал Путину о своем недавнем визите в Киев и отметил заинтересованность Индии в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины.

Также стороны обсудили реализацию договоренностей в торгово-экономической сфере, которые были достигнуты по итогам недавнего визита Моди в РФ, и выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках БРИКС. Индийский премьер подтвердил свое намерение принять участие в саммите объединения в Казани в октябре 2024 года.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Моди состоялись 23 августа в Киеве. Комментируя встречу, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ее «историческим моментом». Основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. Во время визита индийский премьер заявил, что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира в стране.

Ранее Зеленский предложил провести второй мирный саммит по Украине в Индии.