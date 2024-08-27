В Грузии заявили, что оппозиция не раскрывает свои источники финансирования

Глава антикоррупционного бюро Грузии Ражден Купрашвили заявил, что некоторые грузинские оппозиционные партии частично или полностью скрывают свои источники финансирования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Политические партии, в частности «Европейская Грузия — движение за свободу», «Да Европе — стратегия Агмашенебели», «Национальное движение»... частично или полностью не обнародуют (данные об источниках. — «Газета.Ru») финансирования», — отметил Купрашвили.

В связи с этим в бюро предположили, что данные партии могут получать деньги из-за рубежа, а «финансирование политического процесса по такой схеме, представляет угрозу справедливому избирательному процессу».

До этого политолог Петрэ Мамрадзе в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что США готовят в Грузии «цветную» революцию. Эксперт подчеркнул, что эта новость не является неожиданностью, поскольку власти республики знают о планах Запада устроить «очередной майдан».

Ранее грузинская оппозиция возмутилась покупкой российских локомотивов.