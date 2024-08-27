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В Грузии заявили, что оппозиция не раскрывает свои источники финансирования

Антикоррупционное бюро: оппозиция в Грузии скрывает источники финансирования

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РИА «Новости»

Глава антикоррупционного бюро Грузии Ражден Купрашвили заявил, что некоторые грузинские оппозиционные партии частично или полностью скрывают свои источники финансирования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Политические партии, в частности «Европейская Грузия — движение за свободу», «Да Европе — стратегия Агмашенебели», «Национальное движение»... частично или полностью не обнародуют (данные об источниках. — «Газета.Ru») финансирования», — отметил Купрашвили.

В связи с этим в бюро предположили, что данные партии могут получать деньги из-за рубежа, а «финансирование политического процесса по такой схеме, представляет угрозу справедливому избирательному процессу».

До этого политолог Петрэ Мамрадзе в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что США готовят в Грузии «цветную» революцию. Эксперт подчеркнул, что эта новость не является неожиданностью, поскольку власти республики знают о планах Запада устроить «очередной майдан».

Ранее грузинская оппозиция возмутилась покупкой российских локомотивов.

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