Лукашенко заявил о развороте Белоруссии с Запада на Восток

Белоруссия переживает очень сложный период, страну приходится разворачивать с Запада на Восток. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Глава государства высказался об этом, выступая на республиканском педагогическом форуме.

«Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа», — сказал Лукашенко.

По его словам, «страна живет в очень тяжелый период, вопрос «или — или»».

Президент Белоруссии напомнил, что на юге от Белоруссии идут боевые действия, а на Западе «эти бешеные против нас готовят», что необходимо держать в поле зрения.

22 августа Совбез Белоруссии предупредил Украину об ответе на возможные провокации. По словам госсекретаря Совбеза республики Александра Вольфовича, страна нацелена на мир и добрые отношения с соседями, однако на агрессивные действия последует адекватный ответ. Накануне он посетил пограничные с Украиной регионы.

Ранее в России не исключили возможности удара РФ по Киеву со стороны Белоруссии.