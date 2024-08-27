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В Кремле оценили слова Степашина о невозможности переговоров с Киевом

Песков заявил, что цели и задачи СВО будут достигнуты и выполнены

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Илья Питалев/РИА Новости

В Кремле пока не могут комментировать мнение бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина по поводу переговоров с Украиной, поскольку не знакомы с содержанием его интервью. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя просьбу оценить высказывание Степашина о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.

«Я, к сожалению, пока не имел возможности ознакомиться с этими заявлениями. Сделаю это обязательно. Для нас главное — это достичь целей СВО и выполнить все задачи. Цели будут достигнуты и задачи будут выполнены», — сказал Песков.

25 августа ТАСС выпустил большое интервью со Степашиным, в котором обсуждался в том числе и украинский конфликт. По мнению Степашина, сейчас Россию может устроить только капитуляция Киева.

Политик сравнил возможные договоренности с Украиной с заключением Хасавюртовских соглашений в 1996 году, которыми закончилась первая трехлетняя операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Степашин напомнил, что спустя всего три года российским войскам пришлось вновь бороться с сепаратистами на чеченской территории.

Ранее Песков ответил, сорвала ли атака ВСУ на Курскую область переговоры.

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