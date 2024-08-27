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Лукашенко заявил, что ему советуют встать на сторону Украины против России

Лукашенко: нам советуют отвернуться от России и воевать против нее с Украиной

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со стороны звучат предложения отказаться от сотрудничества с Россией и встать на сторону Украины. Об этом пишет БелТА.

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны: «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», — сообщил белорусский лидер, выступая на Республиканском педагогическом совете.

По его словам, подобные предложения «мы принять не можем на 99%».

19 августа Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат ВСУ, в том числе пограничников и силы территориальной обороны.

До этого Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия», в котором призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров. По словам политика, Украина «фактически денацифицирована», а желание Киева «повысить ставки» может закончиться плохо. Белорусский лидер также объяснил, почему республика поддерживает РФ, и пожаловался на обострение ситуации на границе с Украиной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что ВСУ снимают резервы с фронта из-за слов Лукашенко.

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