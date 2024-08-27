Эксперт: арест основателя Telegram — сигнал Запада остальным платформам

Цель ареста основателя Telegram Павла Дурова не в том, чтобы захватить его мессенджер, а в том, чтобы послать сигнал всем остальным платформам, что «не стоит брыкаться». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал специалист по информационной безопасности, подполковник спецслужб в отставке Андрей Масалович.

«Такой маленький тонкий намек, что десятку следующих платформ, из которых номером три идет, кстати, «Твиттер», или платформа X. Вот такой звоночек, что лучше не доводить до греха, сотрудничать с ФБР по-хорошему», — сказал эксперт.

По его мнению, утверждение о том, что противнику нужны переговоры россиян из Telegram, является заблуждением, поскольку большая часть уже состоявшихся диалогов не имеет смысла.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Ранее стало известно, что президент Франции оказался активным пользователем Telegram.