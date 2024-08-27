Руководство Tik-Tok предупредили об опасности на фоне ареста Павла Дурова

США дали разрешение на арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, так как иначе этого бы не произошло, убежден председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо. Следующими могут быть руководители Tik-Tok, заявил он в беседе с 360.ru.

В ближайшее время могут попасть под внимание крупные IT-компании Китая, причем те, которые даже не имеют отношения к медиа, считает эксперт.

«Мы уже видели, как Запад фактически начал войну в отношении должностных лиц Huawei, и в ближайшие годы мы увидим нарастающее давление в отношении китайских IT-гигантов», — заявил он.

Мезюхо подчеркнул, что за отказ сотрудничать со спецслужбами Дурову в России ничего не грозило, однако сегодня во Франции ему действительно могут дать реальный срок.

«Теперь мы видим, где больше демократии, а где ее меньше», — заключил эксперт.

Напомним, содержание задержанного 24 августа Дурова под стражей продлили до 28 августа. В прокуратуре Парижа сообщили, что его допрашивают в рамках расследования дела в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в совершении 12 преступлений. Большинство из обвинений, предъявленных неназванному лицу, касается киберпреступлений, в том числе соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.

Ранее Илон Маск обратился к Макрону по поводу Дурова.