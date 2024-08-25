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МИД Китая обратился к США по поводу украинского вопроса

МИД КНР призвал США прекратить без разбора очернять страну в украинском вопросе

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Global Look Press

США должны прекратить вводить односторонние санкции и очернять Китай в контексте украинского вопроса. Об этом заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, чье имя не раскрывается, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Неназванный представитель китайского МИД в преддверии визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана заявил, что позиция Китая открыта по украинскому вопросу.

«Мы продолжим настаивать на примирении и содействовать переговорам и политическому разрешению, осуществлять челночную дипломатию», — заявил чиновник.

Представитель добавил, что США также необходимо прекратить осуществлять «экстерриториальную юрисдикцию и очернять Китай», оказывая на него давление.

Китайский чиновник среди прочего подчеркнул, что Китай продолжит применять решительные меры для защиты своих интересов и законных прав.

В МИД КНР отметили, что в рамках визита Салливана состоится новый раунд китайско-американских стратегических переговоров. Министр иностранных дел Китая Ван И и Салливан уже провели три раунда стратегических коммуникаций. Встречи проводились в Вене, на Мальте и в Бангкоке.

До этого сообщалось, что НАТО наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, в том числе укрепляя европейский флот для противодействия Китаю. Как отмечало агентство Bloomberg, такие действия могут способствовать обострению отношений США и Китая.

Ранее Китай назвал главный источник ядерной угрозы.

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