Цукерберг признался, что Facebook под давлением Белого дома цензурировал контент

Основатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг признался, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на корпорацию давление с целью цензуры контента в социальных сетях компании. Об этом Цукерберг написал в письме председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, им же комитет поделился на своей странице в соцсети Х.

По словам главы Meta, в 2021 году чиновники из администрации Байдена «неоднократно оказывали давление» на корпорацию, «требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе сатиру и юмор, а также выражали большое недовольство, когда мы отказывали». При этом Цукерберг заверил, что решение по удалению контента оставалось за платформой.

Он считает, что давление правительства было неправильным, а также выразил сожаление, что в корпорации «не были более откровенны по этому поводу». По словам бизнесмена, он твердо убежден, что компания не должна идти на компромисс из-за давления со стороны какой-либо администрации. Он отметил, что в дальнейшем компания даст отпор.

Также Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука сына нынешнего главы Белого дома Хантера Байдена, которое могло свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

Свои действия Цукерберг объяснил необходимостью фактчекинга истории, до верификации которой контент был сдержан. Теперь же, по словам предпринимателя, Meta «изменила политику и процессы, чтобы подобное не повторилось».

24 августа основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже. Во Франции был выдан ордер на его арест из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными органами, что сделало его «пособником в наркоторговле, педофилии и мошенничестве». У бизнесмена есть французское гражданство, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее в США и Франции после задержания Дурова выросла популярность Telegram.