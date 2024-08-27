Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цукерберг признался, что Facebook под давлением Белого дома цензурировал контент

Цукерберг: Facebook под давлением Белого дома цензурировал контент на платформе

close
100%
AP/Depositphotos

Основатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг признался, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на корпорацию давление с целью цензуры контента в социальных сетях компании. Об этом Цукерберг написал в письме председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, им же комитет поделился на своей странице в соцсети Х.

По словам главы Meta, в 2021 году чиновники из администрации Байдена «неоднократно оказывали давление» на корпорацию, «требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе сатиру и юмор, а также выражали большое недовольство, когда мы отказывали». При этом Цукерберг заверил, что решение по удалению контента оставалось за платформой.

Он считает, что давление правительства было неправильным, а также выразил сожаление, что в корпорации «не были более откровенны по этому поводу». По словам бизнесмена, он твердо убежден, что компания не должна идти на компромисс из-за давления со стороны какой-либо администрации. Он отметил, что в дальнейшем компания даст отпор.

Также Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука сына нынешнего главы Белого дома Хантера Байдена, которое могло свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

Свои действия Цукерберг объяснил необходимостью фактчекинга истории, до верификации которой контент был сдержан. Теперь же, по словам предпринимателя, Meta «изменила политику и процессы, чтобы подобное не повторилось».

24 августа основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже. Во Франции был выдан ордер на его арест из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными органами, что сделало его «пособником в наркоторговле, педофилии и мошенничестве». У бизнесмена есть французское гражданство, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее в США и Франции после задержания Дурова выросла популярность Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами