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Байден и Моди заявили о поддержке урегулирования на Украине

Белый дом: Байден и Моди заявили о поддержке урегулирования на Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора заявили, что поддерживают мирное урегулирование на Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Лидеры подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН. Они также подчеркнули неизменную приверженность взаимодействию, в том числе по линии региональных объединений, таких как Четырехсторонний диалог по безопасности, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказано в заявлении.

Согласно документу, Байден также обсудил с Моди поездку премьер-министра Индии в Польшу и на Украину, а также встречу на Генассамблее ООН в сентябре. В заявлении уточняется, что американский президент высоко оценил эту поездку индийского премьера, а также его «послание мира и оказываемую гуманитарную помощь Украине, в том числе в энергетическом секторе».

23 августа Моди побывал на Украине с первым визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал визит премьер-министра Индии на Украину «историческим моментом». По его словам, стороны имеют много вопросов для сотрудничества. Во время визита Моди заявил, что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира в стране.

Ранее в Британии напомнили о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину.

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