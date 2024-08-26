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Страны Запада запросили заседание Совбеза ООН по Украине

Cтраны Запада запросили на 28 августа проведение заседания СБ ООН по Украине

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Страны Запада запросили на среду, 28 августа, проведение заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

«Западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет», — заявил зампостпреда.

По его словам, они запросили заседание на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве).

Полянский также сообщил, что Россия направила запрос на проведение заседания Совбеза ООН по поставкам западного вооружений Украине на 30 августа. Он заявил, что в ходе заседания будут затронуты «другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса».

Вечером 26 августа сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел разговор с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили ситуацию на фронте.

Ранее на Западе заявили, что Киев пересек красную линию Вашингтона.

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