Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг кандидатуру, предложенную левым альянсом «Новый народный фронт» на пост премьер-министра страны. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца, передает ТАСС.

В тексте сказано, что Макрон заявил, что правительству на основе единственной программы «Нового народного фронта» был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями.

«Такое правительство было бы недееспособным», — говорится в коммюнике.

22 августа коалиция французских партий «Новый народный фронт» объявила, что будет добиваться отставки Эммануэля Макрона в случае, если он не одобрит предложенную левыми кандидатуру Люси Касте на пост главы кабмина.

В Пятой республике продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку, которая была принята. Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт» (партия «Непокоренная Франция» входит в нее). Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим.

Ранее Макрон сделал первое заявление об аресте Павла Дурова.