Захарова упрекнула правозащитников в «синхронном молчании» об аресте Дурова

Российские дипломаты сделали все возможное после задержания в Париже сооснователя Telegram Павла Дурова. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все было сделано, предпринято, все документы были направлены французской стороне», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание на «синхронное молчание» правозащитных организаций, обычно «поднимающих шум» в подобных случаях. С чем это связано, Мария Захарова сказать затруднилась.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее французская прокуратура рассказала, когда истекает срок содержания Дурова под стражей.