В ООН прокомментировали арест Дурова

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о ситуации с задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан.

«На данном этапе расследования у нас недостаточно информации, и нам еще рано давать какие-либо комментарии», — сказал Аль-Китан.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Основатель Telegram прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать арест основателя Telegram. Однако 26 августа ситуацию прокомментировал президент страны Эммануэль Макрон, подчеркнув, что дело Дурова не связано с политикой.

Ранее внук де Голля осудил арест Павла Дурова.