Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин утвердил атамана Терского казачьего общества

Путин утвердил Владимира Савченко атаманом Терского казачьего общества

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин утвердил Владимира Савченко атаманом Терского войскового казачьего общества. Соответствующий указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

«Утвердить Савченко Владимира Алексеевича атаманом Терского войскового казачьего общества», — сказано в тексте.

До этого атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов на встрече с заместителем губернатора Запорожской области по внутренней политике Антоном Тицким заявил, что к октябрю 2024 года начнется регистрация казачьих обществ на новых российских территориях. По его словам, так казаки смогут выполнять задачи, определенные стратегией государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Атаман также подчеркнул, что уже определились лидеры, которые готовы возглавить первичные казачьи общества

Ранее в Хабаровске открыли официальный штаб Уссурийского казачьего войска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами