Путин утвердил атамана Терского казачьего общества

Президент России Владимир Путин утвердил Владимира Савченко атаманом Терского войскового казачьего общества. Соответствующий указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

«Утвердить Савченко Владимира Алексеевича атаманом Терского войскового казачьего общества», — сказано в тексте.

До этого атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов на встрече с заместителем губернатора Запорожской области по внутренней политике Антоном Тицким заявил, что к октябрю 2024 года начнется регистрация казачьих обществ на новых российских территориях. По его словам, так казаки смогут выполнять задачи, определенные стратегией государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Атаман также подчеркнул, что уже определились лидеры, которые готовы возглавить первичные казачьи общества

Ранее в Хабаровске открыли официальный штаб Уссурийского казачьего войска.