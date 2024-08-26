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В Еврокомиссии оценили применение закона ЕС по отношению к Дурову

В ЕК заявили, что следят за ситуацией с Дуровым и готовы сотрудничать с Парижем

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Закон Евросоюза о цифровых услугах не может применяться для арестов и уголовного преследования. Об этом заявили в Еврокомиссии РИА Новости, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Там рассказали, что внимательно следят за ситуацией вокруг мессенджера и готовы сотрудничать с французскими властями.

При этом в ЕК заявили, что Telegram и другие онлайн-платформы обязаны соблюдать законы ЕС и сотрудничать с властями стран-членов союза.

Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Туда он прибыл из Азербайджана. Основная претензия — зашифрованные сообщения в мессенджере. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Посольство РФ во Франции сообщило, что основателю Telegram не предоставили консульский доступ. Он получил французского адвоката.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что для поддержки Дурова может быть создан российско-французский комитет.

Ранее госсайты Франции подверглись кибератаке после задержания Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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