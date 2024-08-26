В России допустили, что Дуров вскоре выйдет на свободу

Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в эфире «Радио 1» прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Эксперт допустил, что в ближайшее время бизнесмен может выйти на свободу, заявив, что права на анонимность мессенджера сохранены.

«Вопрос для всех — верить в это или не верить? Поэтому ждем, как это все дальше пойдет. Возможно, какую-нибудь интересную многоходовку разыграют. Чтобы для общей массы пользователей это выглядело максимально правдоподобно. Опять же, аккуратней с тем, что вы пишите и отправляете в мессенджерах», — призвал Кваша.

Он подчеркнул, что абсолютную анонимность переписок в мессенджерах гарантировать никто не может.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. Миллиардер прибыл во Францию из Азербайджана. Основная претензия властей республики к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Бизнесмену могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Совфеде заявили, что спецслужбы США «сомнут» Дурова.