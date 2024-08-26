В Германии арест Дурова связали с желанием Франции тотально контролировать медиа

Арест основателя Telegram Павла Дурова говорит о намерении французских властей взять все медиа под тотальный контроль. Пока идет процесс переговоров, в ходе которого задержанный может пойти на сотрудничество ради свободы, объяснил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт напомнил, что обвиняют не лично создателя мессенджера – по версии Парижа, он виноват в том, что на его площадке часто происходят нарушения и преступления.

«Скорее всего, Дурову будут в мягкой форме предлагать сотрудничество. Западное правительство хочет заполучить информацию о программном обеспечении, которым он пользуется, о секретных данных», — объяснил политолог.

Он отметил, что через Telegram могут идти военные переговоры, а также общение представителей криминала. По этой причине попытки контролировать медиаресурсы уже предпринимались – в том числе, не раз давили на американского предпринимателя Илона Маска, пояснил Рар. Он подчеркнул, что правительства разных стран стремятся к власти над медиагигантами, которые имеют огромную власть. Это заставит государства менять законы и отказываться от свободы слова, убежден он.

Напомним, Дурова арестовали во Франции в ночь на 25 августа, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в парижском аэропорту Ле Бурже. Ему грозит 20 лет тюрьмы за зашифрованные сообщения в мессенджере – следствие заявило, что из-за этого мессенджер стал платформой номер 1 для организованной преступности. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали задержание Дурова.