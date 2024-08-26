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Грузинский эксперт оценил данные СВР о планах США устроить в республике «майдан»

Политолог Мамрадзе: в Грузии знают о революционных планах США

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Zurab Tsertsvadze/AP

Политолог Петрэ Мамрадзе в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что США готовят в Грузии «цветную» революцию. Эксперт подчеркнул, что эта новость не является неожиданностью, поскольку власти республики знают о планах Запада устроить «очередной майдан».

«Представители Запада уже открыто говорят, что должны помочь стране, 80 процентов которой настроены «прозападно», сбросить «авторитарный прокремлевский режим». <...> Уверен, что грузинские спецслужбы знают о таких «революционных планах», — сказал Мамрадзе.

Он допустил, что после объявления итогов голосования в пользу правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», западные политики немедленно заявят о непризнании итогов парламентских выборов и узурпации.

Как сообщило пресс-бюро СВР, Вашингтон крайне недоволен ситуацией в Грузии на фоне предстоящих парламентских выборов и готовит «цветную» революцию.

Кроме того, разведка сообщает, что США планируют серьезно нарастить давление на власти страны, чтобы максимально ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты». В частности, Вашингтон может ввести персональные санкции против верхушки партии, членов их семей, а также спонсоров.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года.

Ранее власти Грузии допустили появление в стране однопартийного парламента.

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