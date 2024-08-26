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В отношении сбежавшего с Украины депутата Рады возбуждено уголовное дело

ГБР Украины возбудило уголовное дело против депутата Верховной рады Дмитрука

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В отношении депутата Верховной рады Артема Дмитрука возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении границы страны. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

В сообщении ведомства отмечается, что по указанному уголовному делу в Одессе работает следственная группа ГБР, которая продолжает «неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал».

Утром 26 августа стало известно, что народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, которого подозревают в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, незаконно покинул страну. По данным издания «Украинская правда», парламентарий пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим.

Накануне Генпрокуратура Украины сообщила, что Дмитрук, будучи в Одессе с несколькими людьми, напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался отнять у него оружие. В другой раз уже в Киеве депутат в ходе спора с военнослужащим несколько раз ударил его, в том числе по голове.

Дмитрук назвал обвинения против него «абсолютно выдуманной историей» и связал их с «охотой на несогласных».

Помимо прочего Дмитрук известен тем, что активно защищает Украинскую православную церковь (УПЦ), деятельность которой на Украине недавно была де-факто запрещена на законодательном уровне.

Ранее Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи.

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