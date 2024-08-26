В МИД Японии вызвали временного поверенного в делах Китая

Министерство иностранных дел Японии вызвало временного поверенного в делах Китая в Токио Ши Эйя после нарушения воздушного пространства страны китайским самолетом. Об этом сообщили в пресс-службе японского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе добавили, что в ходе разговора дипломату выразили протест. Также временного поверенного призвали принять меры, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

До этого в министерстве обороны Японии сообщили, что китайский военный разведывательный самолет Y-9 нарушил воздушное пространство страны в районе островов Дандзё в юго-западной префектуре Нагасаки. Агентство Kyodo заявило, что это первый случай, когда подобное обвинение было выдвинуто.

9 августа власти Китая раскритиковали действия Японии по отношению к тайваньским рыболовецким судам Fu Yang 266 и Fu Shen. По информации агентства Xinhua, МИД КНР выразил протест Токио из-за задержания китайских кораблей.

Ранее Китай столкнулся с резким оттоком иностранных инвестиций.