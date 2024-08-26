Палестина обратилась к России за помощью

Палестина попросила поддержки у России в вопросе подготовки визита палестинского президента Махмуда Аббаса в сектор Газа. Об этом заявил на пресс-конференции посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что решение Аббаса направиться в сектор Газа – это попытка принятия серьезных усилий для прекращения огня в Газе. Он добавил, что Палестина попросила у всех братских и дружественных народов поддержку по этому вопросу.

«И у России мы тоже попросили», – сказал посол.

О своем намерении нанести визит в Газу президент Аббас объявил 15 августа, выступая на внеочередном заседании парламента Турции.

22 августа сообщалось, что Израиль отказал президенту Палестины Аббасу в посещении сектора Газа. Палестинский министр Рияд аль-Малики отмечал, что у еврейского государства никто не спрашивал разрешения, но от него последовал ответ, в котором говорилось, что израильтяне не позволят Аббасу приехать в Газу.

Ранее Путин и Аббас провели переговоры.