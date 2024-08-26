В ФРГ раскритиковали президента Чехии за слова о «Севпотоках»

Правительство Германии считает подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» преступлением. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«За прошедшие месяцы федеральный канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано», — сказал представитель немецкого правительства.

Также Хебештрайт отметил, что Берлин не разделяет позицию президента Чехии Петра Павела по газопроводам.

21 августа Павел заявил о праве Украины на подрыв «Северных потоков». Он подчеркнул, что если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов и возвращение денег Москве, то трубопровод был законной целью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Чехии, заявила, что такие идеи созвучны мыслям международных террористов.

Ранее на Украине отвергли причастность Зеленского к взрывам на «Северных потоках».