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Трамп подтвердил готовность предложить Маску место в правительстве США

Трамп: Маск мог бы консультировать правительство США по некоторым вопросам

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Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью The Shawn Ryan Show, что он готов предложить предпринимателю и миллиардеру Илону Маску место в американском правительстве в случае своей победы на выборах.

При этом политик признал, что, возможно, у бизнесмена не будет на это времени, поскольку Маск является руководителем крупных компаний.

«Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать, учитывая количество всего, чем он занимается. Но он мог бы консультировать правительство по некоторым вопросам, например по искусственному интеллекту», — сказал Трамп.

Кандидат в президенты США отметил, что у него отличные отношения с Маском, который хотел бы поучаствовать в оптимизации работы правительства Соединенных Штатов.

До этого Маск заявил, что Трамп мог бы спасти демократию и США.

20 августа Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах предложит крупный пост Маску. По словам кандидата в президенты США, он намерен предложить предпринимателю должность советника либо портфель министра.

Ранее политолог объяснил, кто лучше для России — Трамп или Харрис.

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Выборы в США — 2024
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