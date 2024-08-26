В Чехии назвали цель помощи Украине

Цель чешской помощи Украине заключается в том, чтобы «чтобы она оставалась функциональной и стабильной страной». Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает CTK.

По словам Фиала, послевоенное восстановление Украины должно «пройти как можно быстрее» с тем, чтобы в будущем облегчить ее интеграцию в западные организации.

Говоря о военном аспекте конфликта, Фиал заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область «является определенным символом перемен». Однако, по его мнению, «серьезного перелома сейчас ожидать не следует».

22 августа президент Чехии Петр Павел заявил, что атака на стратегические объекты, такие как газопроводы, могла бы быть законной целью Украины в условиях конфликта. В ответ российский МИД сравнил его слова с заявлениями террористов. Москва также продолжает обвинять Берлин в недостаточной прозрачности расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».

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Ранее президент Чехии назвал «иллюзией» справедливый мир для Украины.