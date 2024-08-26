В Кремле высказались о гибели сотрудника Reuters в Краматорске

На текущий момент обстоятельства смерти сотрудника Reuters остаются невыясненными. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что представитель агентства скончался якобы в результате атаки ВС РФ.

«Пока никакой ясности нет. Еще раз повторяю — удары наносятся по объектам военной инфраструктуры или связанным с военной инфраструктурой», — подчеркнул Песков.

25 августа Reuters сообщило, что во время «предполагаемого ракетного удара» по подконтрольному Киеву Краматорску в субботу один из сотрудников агентства пропал, двое доставлены в больницу. Три других сотрудника Reuters не пострадали.

Позднее источник в агентстве сообщил ТАСС, что в Краматорске погиб советник Reuters по безопасности. Его имя и гражданство не раскрываются.

До этого жительница Курской области рассказала, что ВСУ намеренно наносят удары беспилотниками по мирным жителям. Местная жительница сообщила о гибели семейной пары в результате удара украинского дрона. Муж и жена скончались после того, как на них сбросили взрывное устройство.

Ранее Песков ответил на вопрос, сорвала ли переговоры Москвы и Киева атака ВСУ на Курскую область.