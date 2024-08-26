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Эксперт объяснил, как России купировать угрозы НАТО на территории Финляндии

Политолог Коротченко: победа РФ в СВО купирует угрозы НАТО в Финляндии

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавние сообщения о том, что НАТО планирует разместить на границе Финляндии и России бронетанковую бригаду. По мнению эксперта, в первую очередь необходимо решить украинскую проблему.

«Без решительной победы, перелома СВО у нас не дойдут руки ни до Финляндии, ни до всех остальных стран НАТО, которые увеличивают свои возможности на границе с Россией», — сказал Коротченко.

Он добавил, что Россия в возможном противостоянии с НАТО может рассчитывать на применение тактического ядерного оружия по объектам противника.

22 августа газета Iltalehti написала, что НАТО планирует развернуть на границе Финляндии и России бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих из Норвегии и Швеции. В Совфеде связали эти планы с агрессивной позицией финского лидера Александра Стубба к Москве, который в точности повторяет политику США.

До этого глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что Финляндия обсуждает с несколькими странами НАТО вопрос о размещении войск на территории страны.

Ранее в Финляндии выступили с неожиданным предложением по отношениям с Россией.

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