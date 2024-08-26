В Госдуме отреагировали на массированный удар ВС РФ по Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что массированный удар ВС РФ по территории Украины связан в том числе с вторжением ВСУ в Курскую область. В беседе с «Лентой.Ru» он также связал действия российских военных с целями выполнения задач спецоперации.

«Идет СВО. Чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим, определяются приоритетные цели, в том числе для нанесения ракетных ударов, огневого поражения», — заявил Красов.

Он подчеркнул, что удары были нанесены в связи с принятыми решениями по выполнению ряда задач. Речь идет и о происходящем в Курской области, поскольку события в регионе – прямой акт военной агрессии, указал депутат.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

На этом фоне премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что атака затронула 15 регионов, целью стала энергетическая инфраструктура.

Ранее в офисе Зеленского сделали заявление на фоне массированной атаки ВС РФ.