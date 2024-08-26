В офисе Зеленского сделали заявление на фоне атаки ВС РФ

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне массированной атаки ВС РФ призвал Запад снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Соответствующая публикация появилась в одной из его социальных сетей.

«Разрешение на удары западным оружием вглубь территории России. Это нужно. Мы делаем это и сами», — написал Ермак.

По его словам, этот шаг якобы позволит прекратить подобные массированные атаки военных РФ.

До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

После этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что атака затронула 15 регионов, целью стала энергетическая инфраструктура.

Ранее на Украине назвали сложной ситуацию в энергосистеме.