Маск назвал Трампа спасителем демократии и Америки

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог бы спасти демократию и Соединенные Штаты. Такое мнение высказал американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X.

«Трамп спасет демократию и Америку. Запомните мои слова. (Вице-премьер США. — прим. ред.) Камала Харрис была бы катастрофой», — написал предприниматель.

До этого Илон Маск организовал в соцсети Х опрос, имитирующий предстоящие выборы президента США. Пользователям предлагалось выбрать главу государства из двух кандидатов — Дональда Трампа и Камалы Харрис. Опрос продлился одни сутки.

20 августа Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах предложит крупный пост Маску. По словам кандидата в президенты США, он намерен предложить предпринимателю должность советника либо портфель министра.

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