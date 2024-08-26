Польская оппозиция хочет «молодого, величественного и красивого» президента

Председатель польской оппозиционной партии PiS Ярослав Качиньский назвал качества, которыми должен обладать кандидат в президенты страны. Его слова приводит ТАСС.

По мнению политика, потенциальный глава государства должен быть «молодым, высоким, величественным и красивым».

В середине августа стало известно, что партию «Право и справедливость» (PiS) заподозрили в финансировании своей избирательной кампании за счет средств из государственного бюджета.

Выборы в Польше пройдут в 2025 году связи с истечением срока полномочий действующего президента Анджея Дуды. Политик занимает пост уже два срока и более не сможет участвовать в выборах. Весной 2024 года премьер-министр страны и глава партии «Гражданская платформа» (входит в правящую коалицию) Дональд Туск исключил возможность своего президентства. Он отмечал, что поддержит кандидатуру мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

12 августа глава МИД Польши Радослав Сикорский отмечал, что в настоящее время кандидат в президенты от «Гражданской платформы» все еще не определен. По его словам, партия имеет «несколько прекрасных кандидатов во главе с Дональдом Туском».

Ранее президент Польши предупредил о риске войны между Россией и Западом.