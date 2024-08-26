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«В США за такое 30 лет дают»: американский журналист о западных СМИ в Судже

Журналист Вароли: назвал незаконными репортажи западных СМИ в Курской области

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CNN

Проникновение западных СМИ в Курскую область является преступлением. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил американский журналист Джон Вароли. По его словам, за столь грубое нарушение в США могут дать 30 лет тюрьмы.

«Это уголовное расследование. Наши спецслужбы догоняли бы этих журналистов, где бы они ни находились. Догоняли, захватили, похитили бы и тащили их обратно в США, а потом посадили бы их на 30 лет», — сказал Вароли.

Он подчеркнул, что основная цель зарубежных СМИ в Курской области — нанести информационный удар по России. При этом то, что происходит в регионе на самом деле, западному зрителю никто не покажет, обратил внимание репортер.

22 августа стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и двух украинских журналисток, которые снимали материалы в Курской области.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что правоохранительные органы дадут ответ на незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область. По ее словам, в нарушении закона были замечены репортеры из Испании, Франции, Бельгии, а также Италии и США.

Ранее в CNN объяснили, как их репортер попал в Курскую область.

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