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«Кроме РФ никто за него не вступится»: подполковник ФСБ об аресте Дурова

Подполковник ФСБ Попов: никто кроме России отстаивать интересы Дурова не будет

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Global Look Press

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова. Он подчеркнул, что никто кроме России отстаивать интересы бизнесмена не будет.

«То, что он гражданин России, вероятно, дает возможность получить дополнительный резонанс в мире. Надо понимать, гражданином Франции он стал из интересов коммерческих и чтобы передвигаться по миру. А гражданином России он остался из чувства не только любви к Родине, я не ерничаю, но из чувства безопасности», — сказал Попов.

Он допустил, что Дурова могут обменять на кого-то важного из Франции, если не выйдет получить от него коды шифрования.

24 августа Дуров был арестован во Франции. Бизнесмена задержали около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Известно, что основатель Telegram прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Предпринимателю могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

На следующий день команда Telegram отреагировала на задержание Дурова во Франции и заявила, что ему нечего скрывать.

В посте подчеркивается, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает строгие правила по борьбе с дезинформацией и нелегальным контентом.

Ранее немецкий депутат назвал подлинную причину ареста Дурова.

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