Арест Павла Дурова связали с нападением ВСУ на Курскую область

Арест создателя Telegram Павла Дурова направлен против российских военных – это продуманная операция по лишению их связи, считает политолог, военный эксперт, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Провели эту операцию Франция и США на фоне неудач Вооруженных сил Украины в Курской области, заявил он в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, именно в закрытых чатах Telegram российские военные зачастую обмениваются секретной информацией. Он отметил, что задержание Дурова на этом фоне может быть итогом провалов ВСУ под Курском, так как ВС России получали всю необходимую информацию своевременно через мессенджеры.

В то же время западным спецслужбам, по мнению Михайлова, Telegram неудобен. Обвинения против предпринимателя о чатах, связанных с наркоторговлей и педофилией, – это лишь повод, убежден Михайлов.

«В случае полного взятия под контроль Telegram фактически будет нанесен удар по странам Глобального юга, где эта платформа больше всего и развивается», — заключил эксперт.

Напомним, Дурова арестовали во Франции 24 августа, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в парижском аэропорту Ле Бурже. Ему грозит 20 лет тюрьмы за зашифрованные сообщения в мессенджере – следствие заявило, что из-за этого мессенджер стал платформой номер 1 для организованной преступности. В российском МИД заявили, что дипломаты работают по ситуации с арестом. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Италии назвали Илона Маска следующим после Дурова.