Политолог объяснил, может ли Дуров рассчитывать на обмен

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал задержание создателя Telegram Павла Дурова в Париже. По словам эксперта, которые цитирует Tsargrad.tv, Франции есть на кого менять основателя соцсети.

«Теоретически Москва может обменять арестованного у нас французского разведчика Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом) на Павла Дурова — и дать основателю Telegram свободу. Будет очень сильный ход», — отметил Коротченко.

Он добавил, что арест Дурова представляет собой совместную операцию DGSE и ЦРУ. Остальные версии, по его мнению, «являются вбросами».

24 августа Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Известно, что основатель Telegram прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Предпринимателю могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

На следующий день команда Telegram отреагировала на задержание Дурова во Франции и заявила, что ему нечего скрывать.

В посте подчеркивается, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает строгие правила по борьбе с дезинформацией и нелегальным контентом.

Ранее во Франции заявили о новом напряжении между Москвой и Парижем из-за задержания Дурова.