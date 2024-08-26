Немецкий депутат назвал подлинную причину ареста Дурова во Франции

Депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре рассказал РИА Новости, что настоящая причина задержания создателя Telegram Павла Дурова — борьба с оппозицией.

«В ведущих немецких СМИ поразительно часто говорят, что Telegram является платформой для так называемых правых экстремистов и сторонников теорий заговора. При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым», — поделился депутат.

Котре уточнил, что не знает сути формальных обвинений, выдвинутых против Дурова.

До этого команда Telegram впервые отреагировала на задержание Павла Дурова во Франции и заявила, что ему нечего скрывать.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.